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الخميس، 20-04-2023 05:45 م

المستشفيات الخاصة تبحث سبل مساعدة السودانيين

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الوكيل الاخباري - ناقشت جمعية المستشفيات الخاصة سبل مساعدة وعلاج الجرحى والمصابين من السودانيين جراء الأحداث المؤسفة في جمهورية السودان الشقيق.

وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري خلال اجتماع بحضور الملحق الصحي السوداني الدكتور مجد الدين أحمد الإمام، ومدراء المستشفيات الخاصة الأعضاء، إنه جرى مناقشة سبل مساهمة القطاع الصحي الأردني بتقديم الخدمات الصحية للجرحى السودانيين.

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وأشار الى أنه تم طرح خطة كاملة لتنفيذها على مراحل وبشكل عاجل، خاصة بعد أن تم قصف عدد من المستشفيات وسيارات الإسعاف في السودان، لافتا ايضا إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.


وقال، إن الظروف الأمنية في الوقت الراهن لا تسمح بإرسال فرق طبية أردنية إلى السودان، لكن سيتم إيجاد آلية لنقل المصابين من السودان إلى الأردن بالتنسيق مع المسؤولين هناك ومنهم وزارة الصحة السودانية.


وبين الحموري، أن المبادرات المقدمة كفيلة باحتواء جزء من المصاب الذي ألم بالجرحى السودانيين، خاصة وأن عدة مستشفيات خاصة أبدت استعدادها لإرسال مستلزمات طبية وأدوية ضرورية، واستقبال الجرحى والمصابين السودانيين في المستشفيات الأردنية، مشيراً الى أنه ستتم مخاطبة الهيئة الخيرية الهاشمية لنقل المستلزمات الطبية والأدوية المتاحة.


بدوره، عبّر الملحق الصحي السوداني عن تقديره لجمعية المستشفيات الخاصة على هذه الوقفة الأخوية المشرّفة، مشيرا إلى أنه وبحسب الإحصائيات يوجد أكثر من 180 قتيلا و 1800 جريح، في حين خرجت 16 مستشفى من الخدمة.


 




 

 


 

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