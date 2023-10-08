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الأحد، 08-10-2023 08:38 م

حفل زفاف جماعي في إربد .. وهدايا للأزواج المشاركين - صورة

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة اليوم الأحد، حفل زفاف جماعي في محافظة إربد بمشاركة 14 شابا وفتاة.

وقالت رئيس جمعية تماسك الأسرة الخيرية شهناز حساسنة، إن الهدف من حفل الزفاف الجماعي، التخفيف من أعباء تكاليف الزواج ولإعطاء صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه واهتمامه بمساعدة المحتاجين إلى جانب مجابهة الفقر ومساعدة المحتاجين.

بدورها أوضحت نائب رئيس جمعية تماسك الأسرة الخيرية الدكتورة لبنى الرشدان، أن الجمعية أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين بالاستفادة من الحفل، مشيرة الى أنه وقع الاختيار على 14 شابا وفتاة شريطة أن يكون الزواج الأول لهم وذلك بالتعاون مع بلدية اربد وعدد من التجار لتوفير دعم مالي.

وقال مدير جمعية العفاف الخيرية، مفيد سرحان، إن قاعات أرابيلا في مدينة اربد استضافت الزفاف الجماعي وهو الحفل الـ 34 الذي تنظمه الجمعية، والثاني بمحافظة إربد، لافتا الى أن الهدف من هذا الحفل الجماعي، الحد من تكاليف الزواج وتغيير الصورة النمطية لإقامة احتفالات الزواج المكلفة خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف إن المساهمة في تكاليف حفلات الزفاف مفتوحة أمام الجميع، حيث تكفلت الجمعية بالتعاون مع بعض المؤسسات والأفراد بجميع نفقات الحفل، إضافة الى تقديم هدايا عينية للأزواج المشاركين، شملت بعض الأثاث والملابس وغيرها من مستلزمات الزواج.

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