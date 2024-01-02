الثلاثاء 02-01-2024
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المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

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الثلاثاء، 02-01-2024 03:17 م

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

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الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعميمًا هامًا إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأردن، تؤكد فيه أن كشوف أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة، هي المرجع الوحيد لاعتماد (تاريخ الانتساب للعضو).اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أنه لغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.

وشددت الهيئة على أهمية تزويد سجل الأحزاب بمعلومات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.

وبيّنت أن سجل الأحزاب يقوم بنشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، مما يسهل عملية التحقق والتدقيق.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص المستمر للهيئة المستقلة للانتخاب على تحقيق المعايير القانونية والتأكيد على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في المملكة.

 




 

 


 

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