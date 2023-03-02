المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدّثة - رابط

الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني جداول الناخبين المحدّثة حسب مكان الاقامة، وذلك تطبيقاً لقانون الانتخاب والذي ينص على أنه ولغايات أية انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام القانون تُعدّ الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين بالإستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، وأنه على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي اجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في بداية شهريّ كانون الثاني وتموز من كل سنة.



وتؤكد الهيئة أن مكان الإقامة الحالي والمنشور على الموقع الإلكتروني حسب قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات هو مكان الإقتراع الوحيد للناخب في أي انتخابات نيابية قادمة وفق قانون الانتخاب لعام 2022.

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وبناءً عليه تدعو الهيئة الناخبين والناخبات إلى الاستعلام عن مكان إقامتهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفق الرابط المرفق، وفي حال الرغبة بتعديل بياناتك أو تحديث مكان الإقامة أو تغييره مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتثبيت مكان الإقامة مع تقديم الأوراق الثبوتية بذلك.

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