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الأحد، 19-02-2023 04:57 م

المعايطة يبحث مع السفير الأسترالي التعاون بمجال العملية الانتخابية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، اليوم الأحد، مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينتش، سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

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وبحسب بيان الهيئة، استعرض المعايطة خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الهيئة، الإنجازات التي حققتها الهيئة على مستوى المنطقة والإقليم، وحرصها على مأسسة العلاقة مع الشركاء كافة.


وبين أعداد الأحزاب السياسية التي عملت على توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى أعداد الأحزاب الجديدة التي تعتبر قيد التأسيس، لافتًا إلى أن تمويل الأحزاب سيكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان.


وأضاف المعايطة أن رؤية المملكة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية والانخراط في الأحزاب، من خلال إعطائهم المساحة الكافية في قانوني الانتخاب والأحزاب، منوهًا إلى أن الهيئة استحدثت أخيرا وحدة تمكين المرأة، التي تعنى بتطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار.


من جهته، أشاد السفير الأسترالي بالتطور الملحوظ بعمل الهيئة وإدارتها للعملية الانتخابية وانفتاحها على الشركاء، والاستفادة من التجارب العالمية، ما ينعكس إيجابا على مسيرة الإصلاح الديمقراطي في الأردن، مبديًا استعداد بلاده للتعاون مع الهيئة في مجال الانتخابات بما يسهم في تجويد العملية الانتخابية.

 




 

 


 

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