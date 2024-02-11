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الأحد، 11-02-2024 02:10 م

المصادقة على موازنة بلدية بني عبيد بقيمة حوالي 11 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - صادقت بلدية بني عبيد على موازنتها لعام 2024 بواقع 11 مليون دينار و83 ألفا، وبعجز يقدر بحوالي مليون و623 ألف دينار.

وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن البلدية تخدم زهاء 250 ألف نسمة على مساحة 200 كيلومتر، ويبلغ عدد موظفيها 380 موظفا تقدر رواتبهم السنوية 2.5 مليون دينار، مؤكدا حرص البلدية على تجويد خدماتها وتطويرها بحيث يلمس المواطنون نتائج إيجابية على صعيد النظافة أو البنية التحتية أو سرعة إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن المبنى الحالي للبلدية غير ملائم، وتبحث البلدية عن مبنى آخر للإيجار بما يتوافق مع تطلعاتها في تقديم خدمة مثلى، وستطرح 4 عطاءات لخلطات اسفلتية بقيمة 3 ملايين و600 ألف دينار لصيانة وتأهيل الشوارع في جميع المناطق، بالإضافة إلى 700 ألف دينار كعطاء لفتح وتعبيد الطرق الأكثر تضررا، و 200 ألف دينار كترقيعات مستعجلة للحفر، و 200 ألف دينار أخرى لمشاريع تصريف مياه الأمطار.

وبين أن عدد آليات النظافة لا تكفي، ولا سيما في عدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، لذلك طرحت البلدية مناقصات لاستدراج عروض لتعزيز أسطول كادر البيئة بثلاث كابسات بسعة 16 طنا لتحسين مستوى النظافة، مشيرا إلى أن مجموع النفايات اليومية في المناطق يقدر بـ 240 طنا، وتبلغ قدرة الآليات 180 إلى 190 طنا.

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وأوضح أن البلدية وضعت خطة متكاملة من أجل صيانة المقابر ومعالجة الطرق المؤدية لها وعمل مظلات ووضع مقاعد جديدة داخلها.

ولفت إلى تشكيل لجنة خاصة بهدف رصد مخالفات الاعتداءات على شارعي الأمير حسن ووصفي التل من إشارة النسيم إلى ميدان الثقافة، بحيث سيتم إزالة كل الاعتداءات الحاصلة على الأرصفة من أجل إضفاء مزيد من الجمالية على هذه المنطقة التي تعد أحد المداخل الرئيسة لمدينة اربد.

 




 

 


 

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