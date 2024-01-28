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الأحد، 28-01-2024 07:17 ص

مطالبات بتوسعة الطريق الواصلة بين بلدتي الرفيد وعقربا في بني كنانة

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في لواء بني كنانة الجهات المعنية بالعمل على توسعة الطريق الواصلة بين بلدتي الرفيد وعقربا التابعتين لبلدية الكفارات في لواء بني كنانة في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأشاروا إلى أن مشكلة الطريق الواصل بين البلدتين ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات دون العمل على إيجاد حلول جذرية لها من قبل الجهات المختصة، لافتين الى أنها تشكل خطرا كبيرا على سلامة سالكي هذه الطريق نظرا لضيقها الشديد وتآكلها من الأطراف بفعل تأثير العوامل الجوية.

وأشار المواطن فلاح علي حمادنة، الى أنه تم العمل على تجريف أطراف هذا الشارع منذ سنوات من أجل توسعتها، لتصبح ضيقة جدا نظرا لتجريف حواف الشارع من الجهتين الشمالية والغربية، الأمر الذي أدى الى تضييق الشارع وزيادة خطورته.

من جهته أوضح المواطن أحمد سعد عبيدات، من سكان المنطقة، أن هذا الطريق الذي يربط بين بلدتي الرفيد وعقربا، يسلكه الكثير من المزارعين والمواطنين للوصول الى بساتينهم الواقعة في الأودية والسهول المحيطة، أصبح لا يتسع اليوم لمرور أكثر من سيارة واحدة وفي اتجاه واحد، بسبب تآكل جوانبه وحوافه من الجهة الغربية بفعل ما تتعرض له من غزارة هطول الأمطار والعوامل الطبيعية وحركة السيارات المتواصلة عليه، ما يشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين في المنطقة.

بدوره أشار مدير منطقة الرفيد محمد ماجد عبيدات الى أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية مرات عدة، وطالبتهم بالعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الطريق، الا أنها ما زالت تنتظر الرد من تلك الجهات وعلى رأسها وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة.

 




 

 


 

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