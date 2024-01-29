إربد: كلنا الأردن تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع معهد الاعلام الأردني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية".

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وسيعقد البرنامج التدريبي في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، في الفترة من 5 - 7 شباط المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.



ودعت الهيئة الشباب الراغبين بالتسجيل ضمن الفئة العمرية من 18 - 30 عاما، إرسال الاسم الرباعي مع ذكر إسم التخصص الجامعي، على رقم الواتساب 0795981777.