الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

منخفض بارد جداً قادم الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

الملك يؤكد لغوتيريش ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة أونروا

إربد: كلنا الأردن تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية

ورشة حول إحصائيات عمل الأطفال

اتفاقية تعاون بين "مكافحة الأوبئة" جامعة الزرقاء

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تحذير امني الى جميع المواطنين

"البوتاس العربية" تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني

الوزير الاسبق صلاح ابو زيد في ذمة الله

كتائب القسام تقصف "تل أبيب"

الإثنين، 29-01-2024 07:47 م

إربد: كلنا الأردن تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية

1220231317267948385921


 الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع معهد الاعلام الأردني، اليوم الإثنين، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية".

اضافة اعلان


وسيعقد البرنامج التدريبي في مقر هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، في الفترة من 5 - 7 شباط المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.


ودعت الهيئة الشباب الراغبين بالتسجيل ضمن الفئة العمرية من 18 - 30 عاما، إرسال الاسم الرباعي مع ذكر إسم التخصص الجامعي، على رقم الواتساب 0795981777.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

الملك يؤكد لغوتيريش ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة أونروا

2

ورشة حول إحصائيات عمل الأطفال

11

اتفاقية تعاون بين "مكافحة الأوبئة" جامعة الزرقاء

6ea3ea1a-الأمن-العام

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الامن العام

تحذير امني الى جميع المواطنين

120242485525820272067

الوزير الاسبق صلاح ابو زيد في ذمة الله

أخبار متعلقة
1706388797332

مطالبات بتوسعة الطريق الواصلة بين بلدتي الرفيد وعقربا في بني كنانة

6EF4A841-ED6E-40B3-B721-65AB963297B5

تعميم هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

طرق_تدوير_النفايات

بلدية إربد تُنظم عمل "جامعي النفايات لغايات التدوير" في المدينة

1

ورشة عمل حول آفة المخدرات في إربد

6EF4A841-ED6E-40B3-B721-65AB963297B5

بلدية إربد الكبرى تبين سبب التأخر بإصدار رخص المهن

oman

الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم