الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الأربعاء، 29-03-2023 12:33 م

المطاعم: الحركة ضعيفة

grilled-lamb-skewers


الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الأربعاء، إن حركة الإقبال على المطاعم حتى الآن "ضعيفة"، وذلك لعدة أسباب منها حرص العائلات في بداية شهر رمضان على إعداد وجبات الإفطار في منازلها كنوع من الاحتفاء بالشهر الفضيل.

اضافة اعلان


وقال عواد إن الثلث الأول من رمضان يعاني من ضعف الطلب وبناء على ذلك تقوم عدة مطاعم بإغلاق أبوابها خلال هذا التوقيت لإجراء الصيانة أو كإجازة للعاملين.


وأضاف عواد أن من أسباب تراجع الطلب أيضا هو عدم وجود سيولة كافية بيد المواطن لغايات إنفاقها على المطاعم أو أية كماليات ورفاهيات أخرى.


ويرى عواد أن موسم الموائد الرمضانية والعزائم والجمعات العائلية بشكل عام لم يبدأ بعد، ويتوقع أن تسير الحركة التجارية باتجاه إيجابي مع نهاية هذا الأسبوع.


وأما عن الحركة المشاهَدة في الأسواق قال عواد إن الحركة بعد الإفطار ووقت السحور نشطة لدى المقاهي والمحال التي تقدم الأراجيل أو برامج ترفيه، وكذلك لدى بعض المطاعم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 1.36.55 PM

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

6423feea37908

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

0L5A3763

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

أخبار متعلقة
a1cd40a8-أغنام-1

قطر تستورد 28 ألف رأس من الأغنام من الأردن وتركيا وأستراليا

2202327173150742161224

مدير الأمن العام يوعز بتنفيذ خطة شاملة خلال رمضان

2bb8188a-تسوق-مستهلك

الضمان ينفي توزيع كوبونات شرائية على المتقاعدين في رمضان

a97ea7d5-bed5-4587-a23b-21f00acd209f

تجار: الحركة التجارية الرمضانية أقل من السنوات السابقة

0L5A8804

توقعات بأن تتراوح أحمال الكهرباء في رمضان من 2500 - 3000 ميجاواط

كيفية-تحضير-المنسف-الأردني-على-أصوله

مهيدات: سنتعامل بحزم مع كل ما يمس سلامة غذاء المواطن