المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أن نحو 40% من المطاعم الشعبية مغلقة خلال النصف الأول من شهر رمضان بسبب قلة الإقبال.

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وأضاف العواد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإقبال على المحلات الشعبية انخفض إلى 30% مقارنة بالأيام التي سبقت شهر رمضان.



وتابع " أما حول الطلب على وجبات السحور في المطاعم الشعبية بلغ نسبة 10 % فقط خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.



و بشأن الإقبال على القطايف نوه أنه وصل ذروته خلال أول أيام رمضان مشيراً إلى ارتفاع الطلب من 10 - 20% مقارنة عن الطلب على القطايف العام الماضي.



وتوقع العواد زيادة الحركة على المطاعم مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان .

