المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أن نحو 40% من المطاعم الشعبية مغلقة خلال النصف الأول من شهر رمضان بسبب قلة الإقبال.
وأضاف العواد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإقبال على المحلات الشعبية انخفض إلى 30% مقارنة بالأيام التي سبقت شهر رمضان.
وتابع " أما حول الطلب على وجبات السحور في المطاعم الشعبية بلغ نسبة 10 % فقط خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
و بشأن الإقبال على القطايف نوه أنه وصل ذروته خلال أول أيام رمضان مشيراً إلى ارتفاع الطلب من 10 - 20% مقارنة عن الطلب على القطايف العام الماضي.
وتوقع العواد زيادة الحركة على المطاعم مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان .