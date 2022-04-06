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الأربعاء، 06-04-2022 02:02 م

المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، أن نحو 40% من المطاعم الشعبية مغلقة خلال النصف الأول من شهر رمضان بسبب قلة الإقبال.

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وأضاف العواد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإقبال على المحلات الشعبية انخفض إلى 30% مقارنة بالأيام التي سبقت شهر رمضان.


وتابع " أما حول الطلب على وجبات السحور في المطاعم الشعبية بلغ نسبة 10 % فقط خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.


و بشأن الإقبال على القطايف نوه أنه وصل ذروته خلال أول أيام رمضان مشيراً إلى ارتفاع الطلب من 10 - 20% مقارنة عن الطلب على القطايف العام الماضي.


وتوقع العواد زيادة الحركة على المطاعم مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان .


 




 

 


 

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