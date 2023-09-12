الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 12-09-2023 11:55 ص

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتطوير منظومة الإصلاح السياسي، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار مما يساهم في عملية تمكينهم سياسا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وفتح المجال أمامهم لصناعة مستقبلهم وبما يحقق رؤية الدولة الأردنية.

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جاء ذلك خلال لقائه عدد من الطلبة المشاركين في برنامج أنا أشارك / جامعات من مختلف الجامعات وذلك في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف المعايطة، أن سيادة القانون ركن أساسي من اركان الديمقراطية، وعامل مهم من عوامل نجاحها، مبينا أن برنامج أنا أشارك قد ساهم في بناء قدرات الشباب وساعدهم على فهم المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، وادراكهم لمفاهيم المواطنة، واحترام التنوع والرأي والرأي الآخر.


واستعرض الشباب المشاركين في الجلسة الحوارية تجربتهم العملية من خلال الانخراط والمشاركة في برنامج أنا أشارك بمستوياته المختلفة. 

 




 

 


 

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