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الثلاثاء، 09-05-2023 11:31 ص

المعونة الوطنية: صرف الدعم النقدي للمنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة ان صرف الدعم النقدي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لشهر أيار الحالي سيكون في موعده.

وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي تغيير على موعد صرف الدعم للمنتفعين من المعونة الوطنية بسبب صرفه لشهر نيسان قبل موعده.

وكانت قد أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى تحويل المخصصات المالية لشهر نيسان للمنتفعين من الصندوق قبل عيد الفطر، مشيرة الى أن عملية تسليم المعونة لشهر نيسان، جرت قبل موعدها المحدد لتلبية احتياجات المنتفعين ومصروفاتهم الإضافية خلال عيد الفطر.

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