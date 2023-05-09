الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 09:56 ص

مسؤولة أممية: الأردن يعد مثالا يُحتذى به في العالم باستضافة اللاجئين

pexels-photo-11042719-2005337202-1658657331673


الوكيل الإخباري- قالت الممثلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات، براميلا باتين، إن الأردن مثال يحتذى به في العالم في استضافة اللاجئين رغم قلة موارده.

اضافة اعلان


جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بالمسؤولة الأممية، براميلا باتين، على هامش الاجتماع الإقليمي حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء، لاسيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات"، الذي انطلقت أعماله أمس في عمان وتستمر حتى اليوم الثلاثاء.


وقالت بني مصطفى، خلال اللقاء، إن الأردن خطى خطوات متقدمة في مجال منح اللاجئين تصاريح عمل، موضحة أن نحو النصف منها هي تصاريح مرنة تمكّنهم من العمل في عدة مجالات.


و أضافت أن الأردن يعي تماماً أهمية التعليم لأبناء اللاجئين حيث تم إلحاقهم بالتعليم في المدارس، مبينة أن دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تستقبل المنتفعين بغض النظر عن جنسياتهم.


ولفتت الوزيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق رؤى تحديث سياسية واقتصادية وإدارية نتج عنها تعديلات دستورية، بإضافة مادة تحمي المرأة من مختلف أشكال العنف والتمييز وإطلاق استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.


وبينت أن الأردن انتهى من المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 بجهود من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأنه سيطلق قريبا المرحلة الثانية من الخطة الوطنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9569

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

law-book

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها السنوي

345836754_1289530435023134_8113462840484417520_n

التعامل مع 1264 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

645a09e3bd1fc

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

4202318172849511921179

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

187ce6d5fd7fb7c0d5827433d3ba666d

ديوان التشريع والرأي ينشر مسوّدة لتنظيم مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان

أخبار متعلقة
ط

الملك يثمن دعم "جايكا" للمشاريع التنموية في الأردن

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

اصابة 12 شخصاً بحادث تصادم على الصحراوي

1681145992885

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

1681135980252

الأميرة منى تشارك في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية

أثر_الدين_على_الزكاة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

بئر مياء -(تعبيرية)

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد