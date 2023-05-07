المعونة الوطنية تنفي صرف 200 دينار لكل أردني قبل العيد

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة صحة الروابط التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صرف 200 دينارا لجميع الأسر الأردنية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال الصوالحة لـ " الوكيل الإخباري" إن هذه الروابط هدفها اختراق بيانات المواطنين، داعياً إلى عدم فتحها أو التعامل معها.



وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان الصندوق سيقوم بصرف 200 دينارا لجميع الأسر الاردنية ولجميع الشباب العاطله عن العمل .

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وحذر الصندوق من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتحايل على المواطنين.



ونوه إلى ضرورة استقاء المعلومات من الموقع الرسمي أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذات العلامة الزرقاء.