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الخميس، 13-04-2023 12:53 م

المفرق: الغذاء والدواء تنفذ حوالي 300 زيارة تفتيشية

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الوكيل الإخباري- نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء، في محافظة المفرق منذ بداية شهر رمضان المبارك ما يزيد عن 300 زيارة تفتيشية للمحال التجارية المختلفة في المحافظة.

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وقالت المؤسسة اليوم الخميس، إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 20 منشأة عن العمل وأغلاق 5 منشآت أخرى، لافتة إلى إتلاف 1240 كيلو غراما من المواد الغذائية المخالفة و 2242 لترا من العصائر الرمضانية و128 لترا من المواد السائلة، بالإضافة إلى حجز 2198 كيلو غراما من المواد الغذائية لغايات التأكد من صلاحية العينات المخبرية.

 




 

 


 

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