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الإثنين، 08-01-2024 08:35 م

المفرق: المباشرة بمنح شهادة مزاولة المهنة مجانا

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الوكيل الاخباري - باشر معهد تدريب مهني المفرق، باستقبال طلبات الاعتراف بالخبرات السابقة ومنح شهادة مزاولة المهنة في المحافظة.

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وقال المعهد في بيان اليوم الاثنين، إنه يمكن لأي شخص يعمل بمحل أو مصنع أو شركة أوصاحب مهنة من الأردنيين والسوريين، ولا يملك شهادة مزاولة مهنة، تسجيل معلوماته على الرابط: (https://forms.office/r/H76NCFCtpp) للحصول عليها مجانا.


وأوضح المعهد أن شروط الحصول على الشهادة هي أن يكون صاحب مهنة ولديه خبرة جيدة فيها، ومن الجنسية الأردنية أو سورية، ويعمل بمحل أو مصنع أو شركة، وأن يكون عمره فوق 18 عاما.


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