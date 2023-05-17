الكشف عن دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد

الوكيل الإخباري- أوضح المصمم الغرافيكي محمد فحماوي، عناصر الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل السيف "نفرح". اضافة اعلان





وقال فحماوي، أنّ استخدام كلمة الفرح بصيغة الجمع "نفرح" جاءت بمثابة دعوة للأردنيين والعرب والعالم أجمع للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.



واضاف أن كلمة "فرح" اختيرت لتكون دلالة لجوهر الحدث وبث روح السعادة والإيجابية، في حين أنّ تصميم حرفي الحاء والراء بشكل ملحوظ ومختلف عن حروف الكلمة، جاء دلالة على الحرفين الذين يبدآن باسمي ولي العهد الأمير الحسين، والآنسة رجوة.



أما نوع الخط فقد استخدم خط الثلث العربي التقليدي البسيط في الشعار، لإضفاء لمسة ثقافية وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.



وكان قد نشر الديوان الملكي الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف، والمقرر في الأول من حزيران المقبل.



وشارك الديوان الملكي الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران، والذي جاء فيه: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف"، مع هاشتاغ مرفق "نفرح بالحسين".

