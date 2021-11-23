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الثلاثاء، 23-11-2021 04:05 م

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

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الوكيل الإخباري– خلال الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الامارات العربية الشقيقة، التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في أبو ظبي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ” أم الإمارات “.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر بجلالة الملكة رانيا العبدالله، وعبرت عن خالص تمنياتها للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار.

واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الملكة رانيا العبدالله على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وجعلها مساهماً رئيساً في مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها دولة الإمارات، مشيرة الى أهمية التعاون وتبادل الخبرات خاصة في المجالات التنموية بين الدول الشقيقة بما يعزز التقدم والازدهار لشعوبها والمنطقة.

من جانبها، أشادت جلالة الملكة رانيا العبدالله بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وما تقوم به على صعيد تمكين المرأة والمؤسسات التي تعنى بالأسرة والطفولة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتعاونهما وخاصة في مجالات المرأة والطفل والشباب.

بعد ذلك اقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريما لجلالتها.

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