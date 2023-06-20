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الثلاثاء، 20-06-2023 08:19 م

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

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الوكيل الاخباري - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الثلاثاء، إن يوم اللاجئ العالمي يأتي كتذكير مؤلم بأننا ما زلنا نشهد هروبا يائسا للأشخاص من ديارهم إلى أماكن غير مألوفة، مهجرين بسبب النزاع أو تغير المناخ، أو أسباب أخرى تفطر القلب.

وأشارت عبر "تويتر"، إلى أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح حول العالم وصل 110 ملايين، وأضافت الأزمة الحالية في السودان زادت مليوني شخص إلى العدد الإجمالي في الشهرين الماضيين فقط، مع استمرار آلاف السودانيين في الهروب أثناء قراءتكم لهذا المنشور.

وأضافت " دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الذين يركبون قوارب غير آمنة ويعبرون مياهاً مجهولة بحثاً عن الأمان وفرصة ثانية في الحياة".

وأضافت "بالرغم من أن يوم اللاجئ العالمي يذكرنا بهؤلاء الأبطال المجهولين ليوم واحد، علينا ألا نحصر جهودنا في 24 ساعة من التعاطف العابر والوعود المنقوصة. بل علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة… وأن نتذكر أن التعاطف والعقلانية لا يتعارضان، وأن الأزمات التي صنعها الإنسان يوجد مقابلها حلول يضعها الإنسان.

وبينت أنه "لو فقط حشدنا مواردنا وعملنا معاً للتعامل مع حركة التنقل البشري التي لا مفر منها، ولنعطي أولئك الـ110 مليون إنسان أمل في بعدهم عن ديارهم".

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