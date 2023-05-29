الملكة تشكر الفنانين الاردنيين والعرب على أعمالهم بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - عبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عن شكرها وتقديرها للفنانين والفنانات الأردنيين والعرب لما قدموه من أعمال بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وقالت جلالتها تعليقًا على فيديو نشرته عبر انستغرام، "ما لمسته من محبة صادقة من الفنانين والفنانات الأردنيين والعرب من خلال أعمال قدموها بمناسبة زفاف حسين ورجوة لا تثمن. شكرا على كلماتكم والحانكم ومشاعركم.. وشكرا للفنان ملحم زين صاحب الصوت العربي الفريد والمنتج الأردني عنان عوض على هذا العمل المميز".

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