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الإثنين، 19-06-2023 09:28 م

الملكة رانيا والملكة ليتيزيا تزوران ورش تدريب في مجال المحافظة على التراث الاسباني

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الوكيل الاخباري - خلال الزيارة الرسمية التي يقوم صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا إلى إسبانيا يرافقهم سمو الأمير هاشم بن عبدالله، انضمت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم إلى جلالة الملكة ليتيزيا في زيارة ورش تدريب لتوفير فرص عمل في الحرف التقليدية تنظمها مؤسسة المحافظة على التراث الوطني الإسباني (باتريمونيو ناسيونال) في مدريد.

وتعد مؤسسة المحافظة على التراث الوطني الإسباني مؤسسة تاريخية-ثقافية تديرها الحكومة الإسبانية تهدف إلى الحفاظ على مجموعة واسعة من الأصول التي تمثل الإرث الوطني الغني لإسبانيا. كما أنها تنظم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والعلمية ومن بينها فرص التدريب والاعتماد وبرنامج ورش العمل التوظيفية.

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