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السبت، 17-06-2023 05:14 م

وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر

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الوكيل الاخباري - شاركت وزارة البيئة اليوم السبت، المجتمع الدولي، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يوافق 17 حزيران من كل عام.

وجاء الاحتفال تحت شعار "المرأة، أرضها، حقوقها" الذي اعتمده المكتب التنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر لهذا العام، بعد أن أصبح الجفاف يشكل أكبر مشكلة بيئية تهدد الأمن والاستقرار العالمي، وتعرضه لتداعيات خطيرة كنقص الموارد المائية والغذائية.

وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أهمية هذا الحدث العالمي، في تعزيز الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، مبينا أنه لحظة فريدة لتذكير الجميع، أن للمرأة حقوقا في الأرض وواجبات مجتمعية، وأن مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل، يسهم في الحد من تدهور الأراضي، الذي يمكن تحقيقه من خلال مشاركة مجتمعية قوية.

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