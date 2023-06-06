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الثلاثاء، 06-06-2023 06:12 م

نائب الملك يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في بيت الأردن

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني عبر بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، الذي عُقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع السنوي الـ49 أعماله بمنطقة البحر الميت الأربعاء.

وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بسمة بنت عبدالعزيز الميمان.

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