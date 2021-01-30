الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك لوكالة الانباء ( بترا ) " كلي ثقة وتفاؤل وأمل بأن تكون مئويتنا الثانية للتعزيز والتطوير والإنجاز وتقدير خاص للتضحيات الكبيرة لكوادر الجيش الأبيض على مثابرتهم وعملهم وتضحياتهم ".

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واضاف جلالته خلال مقابلته مع وكالة الانباء بترا " تنقية جهازنا الإداري مما علق به من شوائب مثل الواسطة باعتبارها ظلما وفسادا " وقال ايضا " لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية " .

واضاف جلالته " تلقيت لقاح "كورونا" التزاما بالتعليمات والتوصيات الصحية لجميع المواطنين " .



