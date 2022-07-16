السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب عالميا

اليورو الضعيف والدولار القوي.. ماذا يعني ذلك ؟

أميرة سعودية توجه رسالة إلى بايدن

انتهاء فترة التقدم لعطاء تنفيذ الربط الكهربائي الأردني العراقي الاثنين

هزة أرضية في الكويت اليوم السبت

الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم

أسعار الذهب محليا السبت

توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

وفيات السبت 16-7-2022

وسط ظروف صحية خطيرة.. المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما

السبت، 16-07-2022 09:39 ص

الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم

الملك مبتسم


الوكيل الإخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، في المملكة العربية السعودية، التي يصل جلالته إليها قادما من الولايات المتحدة الأميركية.

اضافة اعلان


وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.


ويعقد جلالته، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61d72188c0d6a

أسماء مراكز فحص كورونا

12a25fe5-مهرجان-جرش

افتتاح معرض عبق اللون ضمن فعاليات مهرجان جرش

main_image5e65540970709

السياحة تطلق برنامج أردننا جنة في الكرك

0L5A9569

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

خضار2

ارتفاع أسعار الليمون محلياً اليوم السبت

7202259612990691395

دورية سير تعيد طفلة تائهة لذويها في عمان

أخبار متعلقة
w

الملك يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي في قصر الحسينية

w

ولي العهد السعودي يصل إلى الأردن

ةةة

السفير السعودي: زيارة ولي العهد للأردن تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

ددد

الملك يستقبل ولي العهد السعودي اليوم

w

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الملك 2

الملك وولي العهد يغادران إلى مصر في زيارة عمل