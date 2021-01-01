الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020

الوكيل الاخباري - فاز جلالة الملك عبد الله الثاني بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء أجرته قناة "روسيا اليوم". وحصل الملك على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4 بالمئة من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.



واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني حاصدا 44.8 بالمئة من الأصوات.

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أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من كانون الأول 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.





روسيا اليوم

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