الجمعة 01-01-2021
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية توافق على لقاح فايزر

تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد في القوات المسلحة خلال 2020

إسبانيا: 148 وفاة جديدة بكورونا

المغرب: 33 وفاة و1861 إصابة جديدة بكورونا

العضايلة يوجه رسالة للاردنيين

انقطاع المياه عن مناطق بعمان - اسماء

لبنان: رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

اربد: الاشتباه بمتسول يقود لكشف قيوده الجرمية

قرار جريء لوزير الصحة ينتصر فيه لمواطنين

ولي العهد: نستقبل عاماً جديداً وكلنا أمل بغدٍ أجمل

الجمعة، 01-01-2021 11:23 ص

الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020

ea1EfdkJIkjkD8Y9OdagVU5anbPw7fX6HsLBJH9d


الوكيل الاخباري - فاز جلالة الملك عبد الله الثاني بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء أجرته قناة "روسيا اليوم". وحصل الملك على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4 بالمئة من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني حاصدا 44.8 بالمئة من الأصوات.

اضافة اعلان

أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من كانون الأول 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202025102321511436452

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

1220205104652141575974

الملكة رانيا تنشر تغريدة عبر تويتر مع دخول العام الجديد

134833770_852867055512176_6606229117082681831_n (1)

شاهد بالصور - انقاذ عائلة من الغرق في منطقة سيل جرش

203a6d77-1b29-4ec5-8294-c93b70e67b8c

ايعاز فوري من وزير الاشغال العامة والاسكان

5fee2d6de518d

تجنيد أكثر من 5 آلاف ضابط وفرد في القوات المسلحة خلال 2020

1020206194345189225014

العضايلة يوجه رسالة للاردنيين

أخبار متعلقة
16bf4458-7bc9-43dd-87d1-50f7bc35d5ca

الملك يوجه دعوة للرئيس المصري لزيارة الأردن

م

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم