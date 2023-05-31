الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 31-05-2023 06:17 م

الملك: مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا

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الوكيل الاخباري - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا".

وأضاف جلالته أن "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

ويعرف العشاء في هذه المناسبات باسم "القرا"، الذي يقدّم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.

و"القرا"؛ وليمة العرس جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة.

وحضر الحفل قرابة 4 آلاف مدعو بينهم فعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية وعدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين.

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