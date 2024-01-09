بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الوكيل الاخباري - يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.



وقال بيان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي، إن القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

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