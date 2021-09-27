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الإثنين، 27-09-2021 05:55 م

الملك والملكة يدخلان الحجر الصحي

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الوكيل الاخباري - دخل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، الإثنين، الحجر الصحي، عقب الإعلان عن إصابة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، بفيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، إنه "وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية".

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