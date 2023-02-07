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الثلاثاء، 07-02-2023 03:15 م

الملك وولي العهد يزوران ضريح الملك الحسين - صور

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الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بالذكرى الرابعة والعشرين لرحيله، التي تصادف اليوم الثلاثاء، وقاما بقراءة الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضعا إكليلين من الزهور على الضريح.اضافة اعلان


ولدى وصوله جلالته، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

كما زار الضريح وقرأ الفاتحة عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.



 




 

 


 

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