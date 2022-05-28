الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان والد الملكة رانيا

الوكيل الإخباري -شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، في تشييع جثمان والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، رحمه الله، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

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كما شارك في التشييع سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة الفقيد، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.