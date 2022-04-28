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الخميس، 28-04-2022 05:31 م

الأمن العام: خطط أمنية ومرورية خلال عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قال اللواء الركن حسين الحواتمة إن ثقة القيادة الهاشمية الحكيمة، والتوجيهات الملكية المستمرة، هي الحافز والدافع الدائم لنا للعمل والبذل والعطاء وتقديم افضل الخدمات الأمنية وأجودها. اضافة اعلان


ونقل مدير الأمن العام تهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، لكافة مرتبات الأمن العام بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وشكر جلالته جهودهم الميدانية الأمنية والإنسانية المبذولة خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه مدير الأمن العام اليوم بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية، لمناقشة الخطط الأمنية والمرورية التي أطلقتها المديرية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وخلال الإجازة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ووجه الحواتمة إلى ضرورة توفير الخدمة الامنية والمرورية الفضلى للمواطنين والتسهيل عليهم وحمايتهم، مشدداً على تسخير كافة إمكانيات مديرية الدفاع المدني ووضعها على اهبة الاستعداد للاستجابة لأي طارئ لا قدّر الله، ووضع الخطط المساندة والمشتركة مع باقي التشكيلات. 

وشكر اللواء الركن الحواتمة كافة منتسبي الامن العام لما بذلوه من جهود استثنائية، في أداء الواجبات الأمنية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، معرباً عن تقديره للعمل المستمر في كافة الظروف والأوقات، الأمر الذي انعكس على الثقة الكبيرة بين رجال الأمن والمواطنين.  

واستمع مدير الامن العام لايجاز قدمه مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب، العميد أيمن العوايشة، بيّن خلاله ابرز معالم الخطة الامنية والمرورية، وأهدافها، والواجبات المنفذة من خلالها.
 
وفي نهاية الإيجاز، تحدث القادة والمديرون من كافة التشكيلات ومن مختلف الأقاليم والمحافظات، والحاضرون عبر تقنية الاتصال المرئي، عن أهم الاستعدادات لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم، كلٌ ضمن اختصاصه.

 




 

 


 

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