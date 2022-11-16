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الأربعاء، 16-11-2022 03:37 م

الملك يؤكد أهمية تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب

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الوكيل الاخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

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وهنأ جلالته، الصفدي بثقة زملائه وانتخابه رئيسا للمجلس للدورة العادية الثانية، لافتا إلى ضرورة التواصل الإعلامي والميداني لتسليط الضوء على جهود مجلس النواب وإنجازاته، وإيضاح أهمية مشروعات القوانين وأسبابها.


وشدد جلالة الملك على ضرورة التعاون المستمر بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور، لتحقيق الأهداف الوطنية.


من جهته، أكد الصفدي أن توجيهات جلالة الملك تعد نبراس عمل لمجلس النواب، وأن مضامين خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية ستشكل خريطة طريق لأداء المجلس خلال الفترة المقبلة.


وبين أن مجلس النواب سيطور نظامه الداخلي، وسيعزز من تواصله مع المواطنين، وسيمضي قدما بنهج الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، بما ينعكس إيجابا على دوره الرقابي والتشريعي.


كما أشار رئيس مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة لإنجاح مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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