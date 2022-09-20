الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ولفت جلالته إلى ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار جلالة الملك إلى أهمية استمرار الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من توفير خدماتها الحيوية في التعليم والصحة والإغاثة.



وأشاد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية ودورها في دعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.

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