الملك : الصناعات الدوائية أولوية في التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في عمان المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ولفت جلالة الملك إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.



وأكد جلالته أهمية دعم نمو قطاع الأدوية وتطويره والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية بالمملكة ودعم المشروعات المتعلقة بالقطاع، وحل المشكلات وتذليل أية صعوبات قد تواجهه.



وأشاد جلالة الملك بدور شركة الحكمة كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية.



واستمع جلالته إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة، عن خطط الشركة المستقبلية.

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