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الثلاثاء، 06-02-2024 06:44 م

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء، لعشيرة الغول بوفاة أحمد الغوال والد مفتي الدفاع المدني الأسبق الدكتور محمد الغول، وإلى آل بدر بوفاة الصحفي عوني بدر عبيدالله، وإلى آل المصري، بوفاة الحاجة علياء عطاالله المواجدة، أرملة المرحوم محمد ذيب المصري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

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