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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 04-02-2024 07:02 م

الملك يعزي الفايز وأبو السعود

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء، إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة أنور غازي أبو جنيب الفايز، وإلى عشيرة أبو السعود، بوفاة المحامي "محمد أمين" أبو السعود، نجل اللواء المتقاعد أحمد عبد أبو السعود.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

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