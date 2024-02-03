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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 07:08 م

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء لعشيرة الذيابات بوفاة النائب عبدالسلام الذيابات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الذيابات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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