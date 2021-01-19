الملك يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الوكيل الاخباري -

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أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب.وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين في المجلسين، على أهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الأمة، في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين المهمة في مجلس الأمة تتطلب التركيز عليها، وإنجازها وفقا للأولويات الوطنية.وأكد جلالة الملك الدور الكبير لمجلس الأمة في البناء على منجزات الدولة التي تدشن مئويتها الثانية، منوها إلى ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق بين جميع المؤسسات، للمضي قدماً في عملية التطوير، لا سيما في الجانب الإداري، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.