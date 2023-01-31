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الملك يبدأ اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين

الثلاثاء، 31-01-2023 11:16 ص

الملك يبدأ اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين

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الوكيل الاخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين أميركيين.اضافة اعلان


وسيلتقي جلالة الملك، خلال الزيارة مع أعضاء اللجان الرئيسة بالكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب.

وستركز لقاءات جلالته، على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويلتقي جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي. كما سيلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.

ويعقد جلالته اجتماعًا موسعًا مع لجنة الاستخبارات، إضافة إلى اجتماع مع لجنة المخصصات المالية لشؤون الخارجية والدفاع.

 




 

 


 

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