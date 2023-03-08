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الأربعاء، 08-03-2023 01:38 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

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الوكيل الإخباري - جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

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فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسفير جمهورية الفلبين ويلفريدو س. سانتوس، وسفير الجمهورية التركية اردام أوزان، والسفير غير المقيم لجمهورية غانا محمد حبيبو تيجاني، وسفير جمهورية كوريا كيم دونغ غي.


كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية “بيريانجيكا فجقوناسيكرا” جاسنكورليه اراجيقيه دون سالمن، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية أستونيا أنجريد أمير، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية فنلندا آنا مسكانين، وسفير ماليزيا محمد نصري بن عبدالرحمن، وسفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان) المونسنيور جوفاني بييترو دال توزو.


ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.


وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.


وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.


 




 

 


 

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