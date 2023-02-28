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الثلاثاء، 28-02-2023 09:13 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف غدا الأربعاء، الأول من آذار.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

وأكد مرسلو البرقيات أن القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي وتسليمها للضباط الأردنيين، رسخ المعاني السامية للسيادة والحرية، وتجسدت من خلاله إرادة القيادة الهاشمية وصورة الوطن القوي وكرامة وحرية الأردنيين.

وعبروا عن اعتزازهم بما شهدته وتشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني من تطوير وتحديث وتأهيل، لتكون بأعلى درجات الجاهزية والاحتراف ونموذجا في العطاء.

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