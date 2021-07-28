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الملك يجتمع مع الرئيسة اليونانية

الأربعاء، 28-07-2021 06:09 م

الملك يجتمع مع الرئيسة اليونانية

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الوكيل الاخباري - اجتمع الملك عبدالله الثاني في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، مع الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وفي تصريحات في بداية الاجتماع، أكّد جلالة الملك عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتي يؤشر عليها تاريخ العمل المشترك في العديد من القضايا والمساهمة في معالجة التحديات، بما في ذلك التحديات الأخيرة مثل فيروس "كورونا" واللاجئين.

ولفت جلالته إلى أن هذه القضايا تساعد على تقوية جسور التعاون بين بلدينا، مبيناً أنه وبسبب هذه العلاقات التاريخية المميزة، "فقد أمضينا يوماً مثمراً جداً" خلال القمة الثلاثية التي عقدت في أثينا.

وهنأ جلالة الملك الرئيسة اليونانية بمناسبة مرور 200 عام على استقلال بلادها، واصفاً هذه المناسبة بـ"المهمة"، في الوقت الذي يحتفل فيه الأردن بمئوية تأسيس الدولة.

 




 

 


 

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