الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 05:37 م

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

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الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار بدورتها الـ15 للعام 2023، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم بقصر الإمارات في أبو ظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

ويمثل الأردن في الندوات والمحاضرات التي تعقد على مدار يومين، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ورئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور أنور حداد، والأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الأرينينا) الدكتور رضا الخوالدة، والمدير التنفيذي لشركة بالميرا يزن أبو هنطش، وعدد من المسؤولين والمختصين بقطاع النخيل والتمور الأردنية.

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