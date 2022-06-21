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الثلاثاء، 21-06-2022 08:14 ص

الملك يستقبل ولي العهد السعودي اليوم

ددد


الوكيل الإخباري - يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يصل عمّان في زيارة رسمية.

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ويبحث جلالته مع ولي العهد السعودي، تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وشهد البلدان، في الآونة الأخيرة، زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين، ووقعت اتفاقيات ثنائية عدة، فيما يشهد الأردن زيارة العديد من قادة دول المنطقة، لبحث التعاون المشترك والأحداث المستجدة على الساحتين العربية والإقليمية.


 




 

 


 

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