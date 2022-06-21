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الثلاثاء، 21-06-2022 10:37 ص

السفير السعودي: زيارة ولي العهد للأردن تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للأردن الثلاثاء، تعد تأكيدا للروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي الأردن والسعودية، وبين شعبيهما، ووحدة المصير المشترك.

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وأضاف السفير السديري، أن زيارة سمو ولي العهد السعودي للأردن ولقاءه بجلالة الملك عبدالله الثاني تأتي ترسيخا لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين، فضلا عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين.


وأوضح أن زيارة سمو ولي العهد تعكس أيضا ما يملكه البلدان من إمكانات وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية.


وقال إن الزيارة في غاية الأهمية خاصة أنها ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل والانسجام في كافة الملفات المشتركة.


 




 

 


 

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