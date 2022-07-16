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السبت، 16-07-2022 12:00 م

الملك يصل للسعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

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الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مدينة جدة اليوم السبت، على رأس وفد رسمي للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

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وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، والسفير الأردني لدى السعودية علي الكايد.


ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والمستشار الخاص لجلالة الملك، علي الفزاع، والسفير الأردني لدى السعودية علي الكايد.

 




 

 


 

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