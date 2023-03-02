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الخميس، 02-03-2023 12:51 م

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة - صور

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الوكيل الإخباري - وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في محافظة العقبة حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان- مبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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وسيعمل المركز على توفير الرعاية الطبية لمرضى السرطان من محافظات الجنوب وتخفيف عبء التنقل عليهم إلى عمان، تماشيا مع الرؤية الملكية في دعم تلك المحافظات وتعزيز توفير الخدمات الصحية لأهلها.


واستمع جلالته، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى كلمة ألقتها سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أعربت فيها عن تقديرها لدعم جلالة الملك المتواصل للمؤسسة والمركز.


وقالت سموها خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة، "آمل أن نكون قد أوفينا بوعدنا لجلالتكم، ونشكركم على محبتكم وإنسانيتكم ودعمكم اللامحدود، الذي له كل الفضل بتحقيق هذه الإنجازات الأردنية العربية الهاشمية".


وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثالث من عام 2024 على مساحة 6738 مترا مربعا وبارتفاع 4 طوابق، وسيعمل به نحو 90 شخصا من الكوادر الطبية والمساندة.


وسيوفر المركز خدمات العلاج الشمولي للمرضى بما فيها الكشف المبكر والعلاج الكيماوي والأشعة والمختبر والتنظير وعلاج الألم والصيدلية والرعاية المنزلية.


وترتكز رؤية مركز الحسين للسرطان في إنشاء مشروع العقبة على نشر الوعي وتعزيز قيمة المركز ودوره كمؤسسة وطنية تُعنى بعلاج السرطان ورعاية مرضاه.
ويندرج المشروع ضمن خطط مركز الحسين التوسعية، إذ جرى في عام 2021 افتتاح مركز سميح دروزة لعلاج الأورام بمستشفى البشير.


كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح مراكز ومبان بمحيط المركز الرئيس بعمان، ويشمل ذلك مركزا لأطفال مرضى السرطان، ومباني للأشعة العلاجية وللعيادات الخارجية ولمختبرات الأبحاث.


وحضر الفعالية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

 





 




 

 


 

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