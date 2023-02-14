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الحسين للسرطان يطلق حملة شفاؤنا بأيديهم الأربعاء المقبل

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الثلاثاء، 14-02-2023 05:32 م

الحسين للسرطان يطلق حملة شفاؤنا بأيديهم الأربعاء المقبل

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الوكيل الاخباري - يطلق مركز الحسين للسرطان غدا الأربعاء، حملة توعوية تحت شعار "شفاؤنا بأيديهم"، والهادفة إلى التذكير بأهمية الوعي بأنواع السرطانات التي قد تصيب الأطفال ومخاطرها، وتوضيح طرق الوقاية وأساليب الكشف المبكر.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملة لهذا العام تأتي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وبالتزامن مع حملات الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، لرفع الوعي العالمي عن مخاطر مرض السرطان، ورفع معنويات جميع الأطفال المُصابين ودعم ومساندة ذويهم في رحلتهم مع العلاج.

من جهته، قال مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، إن عدد أطفال مرضى السرطان الذين يتعالجون في المركز يبلغ ما يقارب 450 طفلا سنويا، مشيرا إلى أن أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الأطفال هي اللوكيميا "أمراض الدم"، وأورام الدماغ والأمراض الليمفاوية.

وبين أن نسب الشفاء عند الأطفال تصل إلى 80 بالمئة، وهي تضاهي نسب الشفاء في الدول المتقدمة.

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