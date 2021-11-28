العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

الوكيل الاخباري - بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالكشف على إرساليات الأسماك الطازجة المستوردة عبر منطقة العقبة في المسلخ التابع لها وإجراء الفحوصات الحسية المطلوبة لتلك الإرساليات.



وأعلن مدير الرقابة العامة والتنفيذ في السلطة، المهندس عبدالله فيصل، عن البدء بالكشف في مسلخ السلطة على إرساليات الأسماك الطازجة الواردة إلى منطقة العقبة اعتبارا من اليوم الأحد، لافتا إلى أنه تم إعداد مركز مختص للكشف الصحي البيطري على الإرساليات من قبل كوادر الرقابة البيطرية والصحية لضمان خلوها من العيوب الظاهرية وأي مخاطر تؤثر على صحة المواطن.

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